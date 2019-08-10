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رياضة

صفحة ليفربول تحتفل بهدف مو على طريقتها الخاصة

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:53 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر "تويتر" بهدف محمد صلاح في مباراة، أمس، بافتتاحية الدوري الإنجليزي.

ونشرت مجموعة من الصور لـ"محمد صلاح"، وهو يحتفل بأهدافه في افتتاحية الـ3 مواسم.

وعلقت الصفحة الرسمية لليفربول علي الصورة قائلة: "سجل في آخر ثلاثة افتتاحيات بالدوري الإنجليزي".

ولقيت التغريدة ردود واسعة عبر موقع التواصل "تويتر". 

وفاز ليفربول في أول مواجهاته بالدوري الإنجليزي الممتاز علي فريق نورويتش بـ4 أهداف مقابل هدف، وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني في اللقاء بعد إحراز لاعب فريق نورويتش هدف في مرمى فريقه.

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