صفحة ليفربول تحتفل بهدف مو على طريقتها الخاصة

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر "تويتر" بهدف محمد صلاح في مباراة، أمس، بافتتاحية الدوري الإنجليزي.





ونشرت مجموعة من الصور لـ"محمد صلاح"، وهو يحتفل بأهدافه في افتتاحية الـ3 مواسم.





وعلقت الصفحة الرسمية لليفربول علي الصورة قائلة: "سجل في آخر ثلاثة افتتاحيات بالدوري الإنجليزي".





ولقيت التغريدة ردود واسعة عبر موقع التواصل "تويتر".



