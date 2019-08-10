فودة: تطوير مطار شرم الشيخ الدولي ليستوعب 20 مليون راكب سنويا

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي.



واستعرض محمد صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ، خلال الجولة التفقدية، أعمال التطوير والتي شملت توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7,5 مليون راكب إلى 10 ملايين راكب سنويا، كما سيتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويا.



وفي نهاية الجولة، قام المحافظ بتهنئة جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.