برلماني: اهتمام الحكومة بالمصنعين يحسن مستوى الإنتاج المحلي ويزيد الصادرات

قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن الخطة التي اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة سيكون لها أثر إيجابي على تحسين مستويات المنتج المحلى والصناعة الوطنية.



وأضاف "الكمار"، فى بيان اليوم، أن اهتمام الحكومة بالمصنعين المحليين واحتياجاتهم بالأخص الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساعد فى تحسين مستوى الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات، مطالبًا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل فرص التجارة والاستثمار للشباب والمنتجين المصريين .



وأشار إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها تجاه المصنعين المصريين سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات سيكون لها انعكاس مباشر على تحسن جودة المنتجات المصرية مما يعطيها فرصة أكبر للمنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية أيضا.



كان مجلس تحديث الصناعة أعلن موافقته على الإطار العام لخطة عمل المركز 2019/2020 والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي إلى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية.