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برلمان

برلماني: انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:59 ص
العقارات
العقارات
عبد الرحمن سرحان
حذر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الآثار العكسية لتمويل العقارات للأشخاص الطبيعية، مؤكدًا ضرورة التأكد من قدرة المُدعم على السداد، حتى لا يتم الوقوع في نفس المشكلة التي حدث لأمريكا في 2008.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن السوق العقارية شهد دعما كبيرا من الحكومة يجب أن يشيد به الجميع، وقدمت كثيرا من الدعم للشباب لتوفير وحدات سكنية لهم.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مبادرات الإسكان التي تطلقها الحكومة أحدثت نوعًا من الانتعاش في سوق العقارات، وستؤدي إلى إجبار المطورين العقاريين على تقليل الأسعار.

جدير بالذكر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، صرح خلال اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بأن البنك المركزي يدعم السوق العقارية المصرية فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

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