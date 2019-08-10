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احمد موسى: سعادة الحجاج خلال سقوط الأمطارعلى جبل عرفات مدهشة

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:35 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسي ، إن جبل عرفات شهد تساقط أمطار غزيرة وذلك خلال تأدية مناسك الحج معلقا :" فرحة كبيرة".

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن كافة الحجاج أعربوا عن سعادتهم لحظة تساقط الأمطار خلال تواجدهم على جبل عرفات.

أوضح أن تساقط الأمطار أدى إلى قطع البث عن كافة القنوات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ،موضحا أن الأمور بدأت في العودة إلى طبيعتها خلال الوقت الحالي عقب توقف سقوط الامطار.

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