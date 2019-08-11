ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الانعقاد الأخير.. تعرف على أهم القوانين بـ أجندة لجنة قوى البرلمان

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:19 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
أكد خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يأتي على رأس أولويات أجندة اللجنة، خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أنه من القوانين المهمة جدًا.

وقال خالد عبد العزيز، لـ "صدى البلد"، "قانون العمل من أهم القوانين التي تمس قطاع عريض جدًا من المواطنين، ولذلك يجب أن تخرج للنور قبل نهاية الانعقاد الأخير لهذا المجلس، والمقرر انقضاؤه منتصف العام المقبل".

وأضاف خالد عبد العزيز، أن القانون يخاطب القطاع الخاص كله والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وهذا يعبر عما يحمله القانون من أهمية كبيرة.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، خلال شهر يوليو الماضي، وحدد الخميس الأول من شهر أكتوبر، موعدًا لعودة الانعقاد الخامس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: نتواصل مع الجهات المعنية لسد عجز الأئمة والعمال فى وزارة الأوقاف

برلماني: مشروع قانون موحد للسياحة أولوية خلال دور الانعقاد الخامس

لجنة برلمانية تكشف عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد وبدء العمل به

نائب: نناقش القضاء على مخلفات القمامة وإعادة تدويرها في دور الانعقاد الخامس

تشريعية البرلمان تكشف أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الخامس

بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. اتجاه لإقرار حد أدنى للأجور بواقع 2000 جنيه شهريا.. والبرلمان يعلن موعد إصدار القانون

ترشيحاتنا

بصورة طريفة.. ريم البارودي تحتفل بالعيد

رغم الفوز برباعية.. دونجا: الصيام أثر كثيرا على لاعبي بيراميدز

صلاة العيد.. أفضل مكان هل المسجد أم الخلاء ؟

فرانسواز ميريس.. تقرير يكشف عن أول سيدة ستصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

كانت بتكلمني قبلها بساعة.. أحمد السعدني ينعى طليقته بكلمات موجعة

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور