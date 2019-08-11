الانعقاد الأخير.. تعرف على أهم القوانين بـ أجندة لجنة قوى البرلمان

أكد خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يأتي على رأس أولويات أجندة اللجنة، خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أنه من القوانين المهمة جدًا.





وقال خالد عبد العزيز ، لـ "صدى البلد"، "قانون العمل من أهم القوانين التي تمس قطاع عريض جدًا من المواطنين، ولذلك يجب أن تخرج للنور قبل نهاية الانعقاد الأخير لهذا المجلس، والمقرر انقضاؤه منتصف العام المقبل".





وأضاف خالد عبد العزيز ، أن القانون يخاطب القطاع الخاص كله والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وهذا يعبر عما يحمله القانون من أهمية كبيرة.



