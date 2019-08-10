رعب وفوضى على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية.. شاهد السبب

قبل هبوطها بوقت قصير عاش ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية حالة من الرعب إثر امتلاء المقصورة بالدخان بشكل كثيف https://t.co/ZLQQNVOgDD pic.twitter.com/PL1hFtgVB4 — CNN بالعربية (@cnnarabic) August 10, 2019

بثت قناة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو سجل لحظات من الرعب والفوضى على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية البريطانية.وأوضحت القناة أن حالة من الهلع أصابت ركاب الطائرة التي كانت في طريقها من لندن إلى إسبانيا، بسبب انتشار دخان كثيف نجم عن عطل فني لم تحدد الشركة طبيعته.وأضافت أن سلطات المطار الإسباني الذي هبطت فيه الطائرة أخلت 175 راكبًا كانوا على متنها بسلالم الطوارئ.وتابعت القناة أن 3 ركاب نُقلوا إلى المستشفى فور هبوط الطائرة، وقال أحد الركاب إن أقنعة الأكسجين على متنها لم تفلح في تخفيف أثر الدخان الكثيف، لأنها تُستخدم بالأساس في حالات انخفاض الضغط الجوي داخل الطائرة.