سمير عثمان لـ TIME SPORTS: ممنوع أجانب الحكام في الدوري والقمة استثناء .. فيديو

أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام أنه لن يتم الاستعانة بالحكام الأجانب لمباريات الدورى الممتاز سوى فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.



قال سمير عثمان فى تصريحات عبر قناة TIME SPORTS: التحكيم المصري لا يفرق فى مستواه عن اللاعب المصري لافتا الى أن الحكام المصريين هم من استمروا فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخرا.



تابع : اللجنة الجديدة سوف تستكمل عمل من سبقهم فى قيادة الأمور التحكيمية لافتا الى أنه يطالب بدعم الحكام السابقين للجنة الرئيسية فى إطار أجواء الأسرة التحكيمية من أجل ضمان نجاح المنظومة التحكيمية.



يذكر أن اتحاد الكرة أعلن اليوم، السبت، عن تشكيل اللجان واختيار سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته على خلفية خروج منتخب مصر الوطنى من أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر.

