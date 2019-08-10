تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية .. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن بالقليوبية فى تجهيز ساحات صلاة عيد الاضحى المبارك .



من جانبه، أجرى طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة جولة للمرور على ساحات صلاة العيد بنطاق الوحدة المحلية بعرب العليقات وتم رفع الإشغالات والتركمات الموجودة بيها حتى تسهل الصلاة على المواطنين والاحتفال بعيد الأضحى.



وكانت مديرية الأوقاف بالقليوبية أعلنت عن تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.



وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين

وأكد أبو السعود أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح من وزارة الأوقاف وستتم إحالة الإمام الذى سيسمح بذلك للشئون القانونية

