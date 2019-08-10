محافظ أسوان يتابع آخر الاستعدادات لـ عيد الاضحى .. منع الذبح بالشوارع.. وتجهيز ساحات الصلاة .. وتكثيف التفتيش على المخابز والاسواق.. صور

تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين

رفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة

تنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والطرق العامة والرئيسية



عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا للمتابعة والتأكيد على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من كافة الجهات التنفيذية والأمنية والوقوف على آخر تجهيزات كل جهة ومرفق خدمى لتوفير الأجواء اللازمة لقضاء المواطنين أوقاتا سعيدة خلال أيام العيد.



وحضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، واللواء محمد خالد نائب مدير الأمن ، وأيضًا اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة ، بجانب مختلف قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية.



وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على قيام المحليات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للإلتزام بذبح الأضاحى داخل السلخانات والأماكن المخصصة لذلك ومنع الذبح فى الشوارع الداخلية حفاظًا على الصحة العامة للحد من التلوث والروائح الكريهة ، بجانب قيام التموين والزراعة بتوفير أعداد كبيرة من الخراف الحية بأسعار مخفضة ، بجانب توفير اللحوم المذبوحة فى المجمعات الإستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة من أجل تغطية إحتياجات السوق المحلى ليساهم ذلك فى خفض أسعارها لتكون فى متناول جميع المواطنين، موجهًا الأجهزة التموينية بتكثيف عملية التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، بالإضافة إلى توفير المقررات التموينية والبترولية والمحروقات ، وبالتوازى إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات .



وطالب اللواء أحمد إبراهيم مسئولى الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة لتجهيز أماكن الصلاة فى الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز ، فضلًا عن 1978 مسجدًا لأداء صلاة العيد وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة وتجهيز الحدائق والمتنزهات ودورات المياه العمومية لخلق متنفس حيوى أمام المواطنين وتوفير المناخ الملائم للإستمتاع بأوقاتهم خلال أيام عيد الأضحى ، وهو الذى يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الخدمية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل التعامل الفورى والسريع مع أى حالات طوارئ .



وأكد المحافظ أهمية تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، وهو الذى يتواكب مع تشديد الرقابة على العائمات فى مجرى نهر النيل والتأكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكافة إحتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.



وشدد على مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة التى يتعرض لها المواطنين، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ، بجانب تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة بواسطة مفتشى الأغذية .



وأكد المحافظ، على مسئولى المرور بتنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق الإنضباط فى الشارع والسيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والإختناقات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، وكذا قيام مسئولى الحماية المدنية برفع درجة إستعداد وحدات الإطفاء بالقسم وأقسام الإطفاء التابعة لها خلال فترة العيد .