جيرالدو ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وشارك اللاعب في تدريبات الكرة اليوم بعد أن اكتفى أمس بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم السبت في الإسكندرية استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



