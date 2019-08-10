استعدادات بالبنوك خلال أيام العيد

تبدأ البنوك اعتبارا من غد "الأحد" تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، بتنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 3 أيام، بخلاف أيام العطلات الرسمية، علي أن تعود لعملها الأربعاء من نفس الأسبوع.



يشار إلي أن البنوك قد قامت بالإجازة اعتبارا من أمس الجمعة، نظرا لاعتباره يوم عطلة رسمية بالجهاز المصرفي، ليصبح إجمالي عدد أيام إجازة العاملين بالمصارف 5 أيام.



بدأت فروع البنوك الـ37 بنكا علي مستوى مدن الجمهورية، برفع درجات الاستعدادات القصوى، من خلال تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بالفروع أو سلاسل المحال التجارية و المنتشرة بالميادين والمناطق العامة؛ بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين لشراء مستلزمات العيد.



كثفت إدارات الأمن بالبنوك من تأمين مقارها علي مستوي المحافظات خلال فترات العيد، بالإضافة للتأكد من إجراءات الصيانة بماكينات الصراف الآلي قبل القيام بالإجازة لعدم التأثير علي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترات العيد .



