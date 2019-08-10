عاهل الاردن يهنئ الامة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن الامة العربية والاسلامية بعيد الفطر المبارك .



وغرد عبر تويتر قائلا: "‏في هذه الأيام المباركة لدي يقين أننا نسير بوضوح وثقة نحو مستقبل مزدهر لأردننا الحبيب، وأراه ينهض بعزم أهله لأننا نعمل بما يرضيه تعالى لحياة أفضل لأسرتنا الأردنية،



وتابع: "نهجنا الإصلاح المستند إلى المعرفة وتمكين الأردنيين ليبقى أردننا واحة أمن وأمان وعنوانا للسلام والمحبة. أضحى مبارك".



ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:‏‎



أضحى مبارك لك وللعائلة الكريمة والعائلة الهاشمية ولكل مواطن أردني ولكل الامة الاسلامية



‏‎كل عام وانتَ بألف خير 🇯🇴



الله يصلح حال البلاد والعباد ونشوف الاردن احسن بإذن الله