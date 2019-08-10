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عاهل الاردن يهنئ الامة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:32 م
ملك الاردن
ملك الاردن
مصطفى كرم
هنأ الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن الامة العربية والاسلامية بعيد الفطر المبارك .

وغرد عبر تويتر قائلا: "‏في هذه الأيام المباركة لدي يقين أننا نسير بوضوح وثقة نحو مستقبل مزدهر لأردننا الحبيب، وأراه ينهض بعزم أهله لأننا نعمل بما يرضيه تعالى لحياة أفضل لأسرتنا الأردنية،

وتابع: "نهجنا الإصلاح المستند إلى المعرفة وتمكين الأردنيين ليبقى أردننا واحة أمن وأمان وعنوانا للسلام والمحبة. أضحى مبارك".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:‏‎

أضحى مبارك لك وللعائلة الكريمة والعائلة الهاشمية ولكل مواطن أردني ولكل الامة الاسلامية

‏‎كل عام وانتَ بألف خير 🇯🇴

الله يصلح حال البلاد والعباد ونشوف الاردن احسن بإذن الله

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