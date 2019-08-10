عاهل الاردن يهنئ الامة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الملك عبد الله بن الحسين ملك الاردن الامة العربية والاسلامية بعيد الفطر المبارك .
وغرد عبر تويتر قائلا: "في هذه الأيام المباركة لدي يقين أننا نسير بوضوح وثقة نحو مستقبل مزدهر لأردننا الحبيب، وأراه ينهض بعزم أهله لأننا نعمل بما يرضيه تعالى لحياة أفضل لأسرتنا الأردنية،
وتابع: "نهجنا الإصلاح المستند إلى المعرفة وتمكين الأردنيين ليبقى أردننا واحة أمن وأمان وعنوانا للسلام والمحبة. أضحى مبارك".
ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
أضحى مبارك لك وللعائلة الكريمة والعائلة الهاشمية ولكل مواطن أردني ولكل الامة الاسلامية
كل عام وانتَ بألف خير 🇯🇴
الله يصلح حال البلاد والعباد ونشوف الاردن احسن بإذن الله
وغرد عبر تويتر قائلا: "في هذه الأيام المباركة لدي يقين أننا نسير بوضوح وثقة نحو مستقبل مزدهر لأردننا الحبيب، وأراه ينهض بعزم أهله لأننا نعمل بما يرضيه تعالى لحياة أفضل لأسرتنا الأردنية،
وتابع: "نهجنا الإصلاح المستند إلى المعرفة وتمكين الأردنيين ليبقى أردننا واحة أمن وأمان وعنوانا للسلام والمحبة. أضحى مبارك".
ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
أضحى مبارك لك وللعائلة الكريمة والعائلة الهاشمية ولكل مواطن أردني ولكل الامة الاسلامية
كل عام وانتَ بألف خير 🇯🇴
الله يصلح حال البلاد والعباد ونشوف الاردن احسن بإذن الله