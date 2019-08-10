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رياضة

الأهلي يعير أحمد علاء لطلائع الجيش

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:24 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
انهي مسئولو نادي طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع أحمد علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع أحمد علاء على عقود الاعارة لصفوف الجيش صباح اليوم السبت، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق عقب اجازة عيد الأضحى.

وفضل أحمد علاء الانضمام لصفوف الجيش، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي واستبعاده من القائمة الإفريقية.

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