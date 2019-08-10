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رياضة

تعرف على برنامج احتفالات العيد في فروع الأهلي الثلاثة

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وضع مسئولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، برنامجا مميزًا للاحتفال بعيد الأضحي الذي يبدأ غدا الأحد، حيث جاء البرنامج على النحو التالي:

تانى ايام العيد:
**فرع النادى بالشيخ زايد حفل ترفيهى للأطفال يبدأ من الساعة 6م ويعرض مسرحية الأطفال (على بابا) مسرح عرائس كما يتواجد المهرج ليو أكروبات و فقرات من السيرك وشو أطفال مسابقات وDj.
واكوابارك على حمام السباحة رابع ايام العيد.

فرع النادى بمدينة نصر
رابع ايام العيد بدء من الساعة 4م
اوبريت الليلة الكبيرة وفقرات من السيرك وشو أطفال وDj وتنورة وزومبا للاطفال.

وفي مقر النادى بالجزيرة تبدأ الاحتفالات الأربعاء رابع ايام العيد بمسرحية الأطفال (على بابا) مسرح عرائس والمهرج ليو وأكروبات وفقرات من السيرك وشو أطفال مسابقات وDj.

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