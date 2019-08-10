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فن

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:10 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
محمد بدران
هنأ النجم يوسف الشريف جمهوره بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


ونشر يوسف الشريف صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة عيد اضخى مبارك ".


وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي:السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليها موريتانيا.


يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الاضحى

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