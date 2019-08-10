يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الاضحى

هنأ النجم يوسف الشريف جمهوره بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ونشر يوسف الشريف صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة عيد اضخى مبارك ".





وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي:السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليها موريتانيا.





