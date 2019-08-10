ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطريقة ساخرة .. عمرو عبد الجليل يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:36 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
مصطفى كرم
هنأ الفنان عمرو عبد الجليل المصريين والامة الاسلامية بعيد الاضحي المبارك.

ونشر عمرو عبد الجليل فيديو له عبر انستجرام، وهو يهنأ جمهوره بطريقتة الساخرة قائلا: "عاوز اقولكم كل سنة وانتم طيبيين بمناسبة كل عام وانتم" .

وعلق عمرو عبد الجليل علي الفيديو، قائلا "كل سنو وانتوا طيبين".

يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأكثر من 50 مليون جنيه.. فيلم كازابلانكا يتصدر الإيرادات

كازابلانكا يحقق مليون جنيه أمس

كازابلانكا يحقق 58 مليون جنيه إيرادات فى 3 أسابيع

فيلم كازابلانكا يحقق إيرادات 60 مليون جنيه

كازابلانكا يحقق 60 مليون جنيه منذ عرضه

كازابلانكا يتخطى الـ 63 مليونا فى الأسبوع الرابع

ترشيحاتنا

الأهلي يفقد جهود وليد سليمان أمام أطلع بره

احمد موسى: سعادة الحجاج خلال سقوط الأمطارعلى جبل عرفات مدهشة

سمير عثمان لـ TIME SPORTS: ممنوع أجانب الحكام في الدوري والقمة استثناء .. فيديو

مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة

قصة قديمة.. أحدث ظهور لـ حسين فهمي مع حب حياته

فيروس جديد يهدد حياتك الشخصية .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور