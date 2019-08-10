بطريقة ساخرة .. عمرو عبد الجليل يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى

هنأ الفنان عمرو عبد الجليل المصريين والامة الاسلامية بعيد الاضحي المبارك.



ونشر عمرو عبد الجليل فيديو له عبر انستجرام، وهو يهنأ جمهوره بطريقتة الساخرة قائلا: "عاوز اقولكم كل سنة وانتم طيبيين بمناسبة كل عام وانتم" .



وعلق عمرو عبد الجليل علي الفيديو، قائلا "كل سنو وانتوا طيبين".



يذكر أن الفنان عمرو عبدالجليل شارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنش، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.



وتدور أحداث فيلم "كازابلانكا" في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.