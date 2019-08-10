ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " هل خطبة العيد تبدأ بالتكبير أم بالحمد".



أجابت لجنة الفتوى عبر فيسبوك، أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى افتتاح خطبة العيدين بالتكبير، و استدلوا ببعض الآثار الواردة ، منها ما روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة؛ أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب.



وأضافت: منها ما يروى عن إسماعيل بن أمية أنه سمع أنّ التكبير في الأولى من الخطبتين تسع، وفي الآخرة سبع، و منها ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله، و يرى بعض أهل العلم أنّ السنة في افتتاح خطبة العيدين البدء بالحمد لله؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه افتتح بغيرها .



وأكملت: نرى أن هذا أولى بالقبول ، لكن من بدأ بالتكبير فلا ينكر عليه، لأنّه اجتهاد أكثر أهل العلم، و لو جمع بينهما فهذا أحسن كأن يقول: الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا.

