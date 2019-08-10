محمد فؤاد يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

هنأ النجم محمد فؤاد جمهوره والامة الاسلامية بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
ونشر محمد فؤاد صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل الامة الاسلامية ".
وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.
وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
ونشر محمد فؤاد صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل الامة الاسلامية ".
وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.
وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.