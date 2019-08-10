ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فؤاد يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:18 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد بدران
هنأ النجم محمد فؤاد جمهوره والامة الاسلامية بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر محمد فؤاد صورة له وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل الامة الاسلامية ".

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
محمد فؤاد يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

ربنا يعيده علينا دايما بالخير..نبيل الحلفاوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

أيتن عامر توجه رسالة للمسلمين بمناسبة عيد الاضحى

أحمد عز لـ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى: عيد سعيد على كل عزاوي

تركى آل الشيخ يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

إسعاد يونس تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الاضحى المبارك  

ترشيحاتنا

شاهد.. مغامرات الراقصة صافيناز مع خروف العيد

9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

أبيض x أبيض.. وزيرات مصر يتألقن في حفل جينيفر لوبيز

احمد موسى: سعادة الحجاج خلال سقوط الأمطارعلى جبل عرفات مدهشة

متسلح بالصفقات الجديدة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة النجمة الكونغولي بالكونفدرالية

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور