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أصل الحكاية

بعد حصوله على المركز الثالث بمسابقة الجسر.. مركز سلمان زايد يكرم المصري محمد جهاد أفضل متحدث للغة الصينية

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:31 م
محمد جهاد وبسنت
محمد جهاد وبسنت
مـــيـــــس رضــــــــــــا
حقق المصري محمد جهاد المركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة الجسر المقامة بالصين لإختيار أفضل متحدث للغة الصينية على مستوى العالم ، وقد شارك جهاد برفقة المصرية بسنت التى صعدت للدور النهائي وعدد من المشاركين العرب والدولين وذلك بعد حصوله على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية كأفضل متحدث للغة الصينية فى مصر .

 

 

  

 

 من جانبه قال دكتور هشام البقلى مدير مركز سلمان زايد للدراسات أن المركز فور علمه بمشاركة محمد جهاد وبسنت فى المسابقة ونظرا لعدم تسليط الضوء الإعلامى عليهم ، قرر المركز تقديم الدعم المعنوى لهم وتكريمهم فور عودتهم من فاعليات المسابقة فى الصين تقديرا لمجهوداتهم فى تمثيل مصر بالخارج والظهور المشرف

 

وأكد البقلى أن المركز قام بمخاطبة الجهات المعنية بمصر منها وزارة الثقافة والتعليم العالى والشباب والرياضة من أجل تقديم التكريم المناسب لهم ودعمهم فى المراحل القادمة ، خاصة وأن جهاد يمتاز بمجموعة مهارات أخرى بجانب اللغة الصينية استطاع من خلالها أن يبرز اسم مصر بشكل واضح بمسابقة الجسر التى تقام فاعليتها بالعاصمة الصينية بكين .

 

ووجه البقلى الشكر للسفارة المصرية ببكين على الاهتمام الملحوظ بالمصريين المقيمين بالصين والوافدين سواء للاعمال التجارية أو المشاركة فى اى فاعليات دولية أو محلية تقام على الأراضي الصينية .

 

 

 



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