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رياضة

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:58 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
يسرى غازى
اكد الفنان أحمد فلوكس أنه ليس لديه أى إهتمام بلعبة كرة القدم ولا يعلم عنها شيئا لافتا إلى أن تركيزه ينصب فى الوقت الراهن على الأعمال الفنية.

قال أحمد فلوكس خلال ندوة اقيمت له بموقع صدى البلد الاخباري، : أنا مليش فى الكورة وعمرى ما إهتميت إنى أعرف حاجة عنها وأنا إهتماماتى تدور حول الفن والأعمال السينمائية.

استطرد قائلا : كنت دائما اتساءل ليه 22 لاعب بيجروا ورا الكورة ويتعبوا نفسهم. 

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك ضمن أبطال فيلم الممر الذى دار حول بطولات القوات المسلحة أثناء حرب الإستنزاف وقام بدور الضابط محمود رفقة الفنان أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج.
أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور
أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور
أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

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