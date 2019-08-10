ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن الاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى تستعد للسفر إلى برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة إطلع برة، بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غدٍ الأحد فى ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الموسم الجديد

لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك

قبل مباراة الأهلي والمقاولون العرب .. ماذا قال الخطيب للاعبيه فى برج العرب

جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

الأهلي يعسكر في وقفة العيد استعدادا لــــ اطلع بره

ترشيحاتنا

بفستان فوق الركبة وشعر كيرلى.. ابنة عمرو دياب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد

الأهلي يحاول التخلص من أجايي بسبب تراجع مستواه وراتبه السنوي

6 مطبات أمام رئيس الحكام .. صافرة سمير عثمان تواجه التحدي في الدوري

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

فيتو زملكاوى على تعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام باتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور