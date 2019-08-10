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فن

لطيفة من أمام قبر الحبيب بورقيبة: محرر المرأة التونسية

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:13 م
لطيفة
لطيفة
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة لطيفة صورا لها من امام ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلقت لطيفة على الصور قائلة : "أمام قبر الزعيم الحبيب بورقيبة، مكانش ممكن نكون في المنستير ولا أزور قبر الحبيب بورقيبة رحمه الله، مؤسس وباني تونس الحديثة ومحرر المرأة التونسية".

وكانت أحيت لطيفة حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان المهدية الدولي بتونس وظهرت فى الحفل وهى ترقص مع الجمهور.

كما قدمت لطيفة حفلا غنائيا اخر ضمن فعاليات مهرجان بنزرت.



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