شاهد.. الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

يواصل حجاج بيت الله الحرام الذهاب الي مزدلفة عقب أداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات.



ونقلت فضائية " إكسترا نيوز "، لحظة نفر الحجاج لمزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل القوات السعودية.



ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

