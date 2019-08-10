بعد تألقه في الممر.. صدى البلد يكرم أحمد فلوكس

استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الفنان أحمد فلوكس والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم الممر فى ندوة نظمها الموقع تم خلالها تكريمه عن دوره بهذا العمل السينمائي الذي كان بمثابة نقلة فنية بمشواره التمثيلي.



تحدث أحمد فلوكس خلال الندوة عن كواليس وتفاصيل فيلم الممر وكشف عن كواليس التعاون مع المخرج شريف عرفة وأحمد عز وباقي الفنانين.



عبر أحمد فلوكس عن أحلامه الفنية وعلاقته بوالده النجم فاروق فلوكس ومن خلال الحوار تحدث عن علاقته بالفنانة هنا شيحة بعد الطلاق وموقفه من دخول نجله مجال الفن.

