تعيين هاني حمدي معيدا بكلية التربية الرياضية بـ جامعة دمياط





وبعد الاطلاع على موازنة الجامعة المالية 2018/2019، تقرر تعيين المعيد هاني حمدي عن طريق التكليف وفقا للسنة الثانية من الخطة الثلاثية (2018-2019) بتعيين المعيدين اعتبارا من 23/4/2019.



ويأتي ذلك ايضا بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنه1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلها، وعلى موافقة مجلس الجامعة.





أصدر رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور ، القرار رقم 414 لعام 2019،تعيين هاني حمدي عبدالرازق حسين بوظيفة معيد بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.