تعيين هاني حمدي معيدا بكلية التربية الرياضية بـ جامعة دمياط

أصدر رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور ، القرار رقم 414 لعام 2019،تعيين هاني حمدي عبدالرازق حسين بوظيفة معيد بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.
وبعد الاطلاع على موازنة الجامعة المالية 2018/2019، تقرر تعيين المعيد هاني حمدي عن طريق التكليف وفقا للسنة الثانية من الخطة الثلاثية (2018-2019) بتعيين المعيدين اعتبارا من 23/4/2019.
ويأتي ذلك ايضا بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنه1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلها، وعلى موافقة مجلس الجامعة.
ويأتي ذلك ايضا بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنه1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلها، وعلى موافقة مجلس الجامعة.