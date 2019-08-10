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تعليم

تعيين هاني حمدي معيدا بكلية التربية الرياضية بـ جامعة دمياط

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:52 م
صدى البلد
كريم عاطف
أصدر رئيس جامعة دمياط الدكتور السيد محمد دعدور ، القرار رقم 414 لعام 2019،تعيين هاني حمدي عبدالرازق حسين بوظيفة معيد بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.

وبعد الاطلاع على موازنة الجامعة المالية 2018/2019، تقرر تعيين المعيد هاني حمدي عن طريق التكليف وفقا للسنة الثانية من الخطة الثلاثية (2018-2019) بتعيين المعيدين اعتبارا من 23/4/2019.

ويأتي ذلك ايضا بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنه1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلها، وعلى موافقة مجلس الجامعة.

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