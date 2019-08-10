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وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر مزدلفة

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:29 م
مشعر مزدلفة
مشعر مزدلفة
محمود ضاحي
استقر ضيوف بيت الله الحرام الذين قدموا من 79 دولة من مختلف دول العالم، في مشعر مزدلفة بعد وصولهم إليه في وقت قياسي للمبيت بها بعد أن مّن الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

واتسمت حركة السير بالانسيابية بفضل الله عز وجل ثم بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من إمكانات آلية وبشرية حتى يؤدوا ضيوف الرحمن شعائرهم بكل يسر.

وسخّرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف الرحمن، وقدمت لهم مختلف احتياجاتهم من إقامة وضيافة وتنقلات، وغير ذلك من الخدمات الجليلة التي وفرها برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

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