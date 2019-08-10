يارا تنعى الراحل حمود ناصر

نعت الفنانة يارا الملحن الراحل حمود ناصر وغردت من خلال حسابها على تويتر قائلة :" الفنّان والملحّن الرّائع ملحّن أغنية ماروم.. حمود ناصر في ذمّة الله... والله منصدمة من الخبر... الله يرحمه ويغفرله بهالأيّام الفضيلة ويصبر أهله وكل جمهوره" .



وكانت عدد من الصحف الكويتية أعلنت وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهز 41 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.



وقد اشتهر حمود ناصر بأغنية انت عالبال التي حققت نجاحا كبيرا.



وتميز بتقديم أغاني البوب الخليجية وغيرها.. ومن أشهر أغانيه اطمئن، تلون، العين، راحت أيامي.



