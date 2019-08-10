محافظ الغربية: ذبح 25 عجلا وتوزيع 23 طن لحوم مجمدة على الأكثر احتياجا

اعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن توزيع عدد 23 طن لحوم على 46 ألف أسرة أكثر إحتياجًا بقيمة مليون و610 ألف جنيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك .



وأشار الى ذبح ٢٥ عجل خلال أيام العيد الأربعة وتوزيعهم على المستحقين بجميع المراكز والمدن على مدار أيام العيد الأربعة وذلك عن طريق التنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي والجمعية الشرعية وجمعية الأورمان .



كما اوضح انه من المقرر توزيع (11954 كجم بمركزى المحلة الكبرى وسمنود – 3871 كجم بمركز طنطا – 3404 كجم بمركز بسيون – 535 كجم بمركز قطور – 492 بمركز كفر الزيات – 2128 كجم بمركز زفتي – 616 كجم بمركز السنطة).



أكد محافظ الغربية حرصه بتوفير كافة سبل الدعم للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات المستحقة حتى تتمكن من تدبير إحتياجاتها ، مقدمًا الشكر لجميع الجمعيات الأهلية المشاركة في الأعمال المجتمعية الخيرية التي تعود بالنفع على مواطني المحافظة.