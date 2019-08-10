لهذا السبب.. عليك بممارسة الرياضة لـ 30 دقيقة يوميا

تشير دراسة جديدة إلى أن التمارين المعتدلة لمدة ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بالزهايمر، حتى وإن ظهرت عليك بعض العلامات التي تشير بالإصابة به.



ودرس العلماء مجموعة من الأشخاص الذين أصيب آباؤهم بالزهايمر، وهو الأمر الذي بالتبعية يزيد من خطر الإصابة بالتشخيص نفسه.



ووجد الباحثون أن أولئك الذين مارسوا تمرينا بسيطا لمدة 30 دقيقة وخلال خمسة أيام في الأسبوع لديهم علامات حيوية أضعف في نسب الإصابة بالزهايمر عندما يكبرون.



وقال الدكتور أوز يوما أوكينونكو، أستاذ مساعد في الطب في كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن، ان الأشخاص الأقل ممارسة للرياضة في منتصف العمر هم أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر، وكذلك ضعف الذاكرة والأداء المعرفي لهم.



ونظر الباحثون إلى ان الدراسة قد شملت حوالي 317 مشاركًا من ولاية ويسكونسن، والذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عامًا،وكان اباؤهم مصابين بنفس المرض.



ووجدت نتائج الدراسة ان الأشخاص الذين قاموا بممارسة الرياضة بشكل منتظم ولمدة نصف ساعة يوميا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالزهايمر، وبعكس الاخرين الذين بداوا يشعرون بضعف الذاكرة، وقد واجهوا مشاكل كثير في أدائهم المعرفي.



في دراسة منفصلة أجريت على 95 شخصًا ، وجد الفريق نفسه أن تأثير المرض كان أضعف لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمزيد من اللياقة البدنية، وهي نتيجة تتضمن العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة والنشاط البدني.



وأضاف الدكتور أوكينونكو، أنه بشكل عام ، تشير هذه الدراسات إلى أن التأثير السلبي للشيخوخة والمخاطر الوراثية على المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر والإدراك يمكن أن يقل لدى البالغين الذين لديهم أسلوب حياة نشيط جسديًا والمعرضين لخطر الإصابة بالمرض مقارنةً بأقرانهم هم الأقل نشاطًا.