رئيس الجامعة البريطانية يفجر مفاجأة لطلاب المرحلة الثالثة فى التنسيق

قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر أنه مع الاقتراب من بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2019-2020 توجد أماكن محدودة فى عدد من كليات الجامعة .



وأضاف حمد فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك 5 كليات بالجامعة البريطانية بها أماكن فارغة لتقديم الطلاب بها خلال المرحلة الثالثة من التنسيق وهم كلية هندسة الطاقة والبيئة وكلية إعلام وكلية القانون وكلية الآداب والانسانيات .



وأوضح: العدد قد اكتمل فى كليتين وهم طب أسنان وصيدلة وتم غلق باب التقديم بهما ولا يوجد أي منح دراسية لهما لاكتمال العدد.



وتابع: ان المنح الدراسية المجانية بدء التقديم اليها من خلال وزارة التعليم العالى والمحافظات الحدودية ومقر الجامعة ويتم عمل بحث حالة للطلاب الحاصلين على الحد الادنى للقبول بالمنحة واعلان النتيجة فى حدود 5% المقرر من قبل الوزارة فى 5 كليات السابق ذكرها .

