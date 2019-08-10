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تعليم

رئيس الجامعة البريطانية يفجر مفاجأة لطلاب المرحلة الثالثة فى التنسيق

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
كريم عاطف
قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر أنه مع الاقتراب من بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2019-2020 توجد أماكن محدودة فى عدد من كليات الجامعة .

وأضاف حمد فى تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك 5 كليات بالجامعة البريطانية بها أماكن فارغة لتقديم الطلاب بها خلال المرحلة الثالثة من التنسيق وهم كلية هندسة الطاقة والبيئة وكلية إعلام وكلية القانون وكلية الآداب والانسانيات .

وأوضح: العدد قد اكتمل فى كليتين وهم طب أسنان وصيدلة وتم غلق باب التقديم بهما ولا يوجد أي منح دراسية لهما لاكتمال العدد.

وتابع: ان المنح الدراسية المجانية بدء التقديم اليها من خلال وزارة التعليم العالى والمحافظات الحدودية ومقر الجامعة ويتم عمل بحث حالة للطلاب الحاصلين على الحد الادنى للقبول بالمنحة واعلان النتيجة فى حدود 5% المقرر من قبل الوزارة فى 5 كليات السابق ذكرها .

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