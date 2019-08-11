مساجد لها تاريخ بأرض الحرمين الشريفين.. تعرف عليها

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن هناك العديد من المساجد بمكة والمدينة، منها ما ارتبط بالشعائر ومنها ما يحرص ضيوف الرحمن على زيارتها.





وأضاف خبير الآثار لـ"صدى البلد"، "وما يرتبط بالشعائر هو مسجد الميقات ويعرف بعدة أسماء فهو مسجد الإحرام أو الميقات لأن أهل المدينة والذين يمرون عليه من غير أهلها يحرمون منه للحج وهو من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرف بمسجد أبار على وسُمّى بهذا الاسم لأن الخليفة الراشد علي بن أبى طالب كرم الله وجهه قام بحفر آبار عندما أقام فى ذى الحليفة فى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه".





وقال إن مسجد الميقات يقع على الجانب الغربي من وادي العقيق وهو واد مبارك كما أطلق عليه النبى هذا اللقب،وقد أصبح موقعًا للإحرام لمن يريد الحج أو العمرة ويبعد عن المسجد النبوي الشريف 14 كم وبنى المسجد في عهد عمر بن عبد العزيز عندما كان واليًا على إمارة المدينة عام 87 /93 هـ وجدد فى العصر العباسي ثم جدد فى العصر العثمانى فى عهد السلطان محمد الرابع عام 1058- 1099هـ.





وكان مسجدًا صغيرًا جدًا مبنيًا من الطوب اللبن والحجارة،ولم يكن الحجاج والمعتمرون فى المواسم يجدون راحتهم فيه،فأمر الملك فيصل بتجديده وتوسعته ومع زيادة عدد الحجاج والمعتمرين،أمر الملك فهد بن عبد العزيز بمضاعفة حجمه وتزويده بالمرافق اللازمة فأصبح المسجد محطة متكاملة للمسافرين.





وتابع:المسجد بُنى على شكل مربع مساحته ستة آلاف متر مربع ويتكون من مجموعتين من الأروقة، ويتسع المسجد لخمسة آلاف مصلى وله مئذنة متميزة على شكل سلم حلزوني ارتفاعها 62 م وتتصل بالمسجد مبانى الإحرام والوضوء كما بنى من جهته الشرقية سوق لتأمين حاجات الحجاج وأنشئت في الجهة الغربية منه مواقف سيارات وحديقة فسيحة ذات أشجار ونخيل أعطت الموقع عموما لمسة جمالية رائعة





وقال:وهناك مسجد قباء هو أول مسجد بنى فى الإسلام،حيث روى الطبراني بسنده إلى سهل بن حنيف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من تطهر في بيته،ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة "،وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء يوم السبت ويركب له وصارت تلك عادة أهل المدينة حيث يذهبون إلى مسجد قباء يوم السبت للصلاة فيه حتى يومنا هذا.





وقد أثنى الله على أهل قباء بقوله"لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" التوبة 108،وذكر ابن أبى خيثمة أن رسول الله حين أسسه كان هو أول من وضع حجرًا فى قبلته ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر ثم أخذ الناس في البنيان.





ونوه إلى المساجد السبعة التي تقع بالمدينة المنورة،وهى مجموعة مساجد صغيرة عددها الحقيقي 6 وليس 7،لكنها اشتهرت بهذا الاسم نظرًا لإضافة البعض لمسجد القبلتين ضمنها،وتقع هذه المساجد الصغيرة في الجهة الغربية من جبل سلع عند جزء من الخندق الذي حفره المسلمون في عهد النبي للدفاع عن المدينة المنورة عندما زحفت إليها قريش والقبائل المتحالفة معها سنة خمس للهجرة.



