أحد علماء الأزهر: أعظم أنواع النفقة هي الحج

قال الشيخ أحمد المالكي أحد علماء الأزهر الشريف ، أن أعظم أنواع النفقة هي نفقة الحج في بيت الله الحرام معلقا :" المسلم يصلي ويتعبد ويقف على عرفات .



وقال خلال لقائة برنامج " صباحك مصري "، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "، الحاج يشعر وكأنه في يوم الحشر ويشعر بمشاعر أخرى وهو يصلي في الحرم ويتذكر الآخرة فيدعو ربه أن يصفي قلبه من الحقد ".



ويواصل حجاج بيت الله الحرام الذهاب الي مزدلفة عقب أداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات.

