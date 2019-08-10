استقبال حافل من لاعبين الزمالك والمدير الفني لـ جنش

حرص محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق المقامة حاليا أمام ٦ اكتوبر.



واستقبل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، وباقي اللاعبين جنش، وحرصوا على الاطمئنان عليه عقب الاصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .

