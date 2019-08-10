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رياضة

استقبال حافل من لاعبين الزمالك والمدير الفني لـ جنش

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:59 م
جنش
جنش
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق المقامة حاليا أمام ٦ اكتوبر.

واستقبل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيى، وباقي اللاعبين جنش، وحرصوا على الاطمئنان عليه عقب الاصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .

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