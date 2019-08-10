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مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم على قاعدة جوية شمال إيران

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:49 م
مقتل شخصين وإصابة
مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم على قاعدة جوية شمال إيران
ا ش ا
لقي شخصان مصرعهما وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد بمحافظة مازندران شمال إيران.
وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ إلى أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض إثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها، موضحة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وإصابة أربعة منهم.

ولفتت القناة إلى أن المهاجمين حاولوا نزع أسلحة الجنود؛ ما أدى إلى اعتقالهم.

وقال مساعد محافظ مازندران للشؤون الأمنية والسياسية حسن نجاد إن "الحادث لم يكن سياسيا بل يتعلق بتنفيذ حكم قضائي"، مضيفا أنه تم التعرف على منفذي الحادث وتسليمهم إلى السلطات القضائية.

وكانت محكمة في المدينة قد أصدرت - في وقت سابق - حكما بشأن الأرض المتنازع عليها، لكن القوات الجوية الإيرانية أعاقت تنفيذه.

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