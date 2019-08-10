المرصد: 35 قتيلا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة بإدلب



ذكرت ذلك النبأ قناة "العربية الحدث" الإخبارية ، نقلا عن المرصد السوري.



وتتعرض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل 35 عنصرا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة في إدلب.