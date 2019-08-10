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المرصد: 35 قتيلا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة بإدلب

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:55 م
المرصد: 35 قتيلا
المرصد: 35 قتيلا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة
ا ش ا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل 35 عنصرا في مواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة في إدلب.

ذكرت ذلك النبأ قناة "العربية الحدث" الإخبارية ، نقلا عن المرصد السوري.

وتتعرض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

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