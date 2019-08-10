اعتقال 136 شخصا في احتجاجات بقلب موسكو



وذكرت مصادر أمنية روسية أن الاعتقالات تمت بعد انتهاء مظاهرة مرخصة للمعارضة؛ احتجاجا على استبعاد مرشحين مستقلين من المشاركة في الانتخابات القادمة بمجلس موسكو البلدي في 8 سبتمبر المقبل.



وكانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت أن حوالي 20 ألف شخص شاركوا اليوم في المظاهرة المرخصة بشارع (ساخاروف) في موسكو، فيما أكدت مصادر مستقلة أن عدد المشاركين في هذه المظاهرة اقترب من 60 ألفا.



يُذكر أن عدد المعتقلين بسبب مظاهرات غير مرخصة شهدتها موسكو في الأسابيع الماضية بلغ نحو 1700 شخص.

ويشير الموقع الالكتروني لصحيفة (كوميرسانت) الروسية إلى أن شرطة موسكو وقوات مكافحة الشغب أغلقت مداخل الساحة الأحمر بالقرب من الكرملين مباشرة دون إبداء أي أسباب محددة.