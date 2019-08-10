اعتقال 136 شخصا في احتجاجات بقلب موسكو

أعلنت شرطة موسكو اعتقال 136 شخصا شاركوا في فعالية غير مرخصة نظمها نشطاء معارضون وسط موسكو مساء اليوم
وذكر بيان للشرطة في العاصمة الروسية - حسبما أوردت وسائل إعلام روسية - أن المعتقلين ارتكبوا مخالفات متنوعة أثناء فعالية غير مرخصة في قلب موسكو.
وتقول مجموعة (أو.في.دي.إنفو) - التي ترصد الاحتجاجات في روسيا - إن عدد المعتقلين بلغ 149 شخصا في موسكو وحدها، بجانب اعتقال عدد آخر من المعارضين في مدن روسية أخرى.
وكانت تقارير إعلامية أشارت - في وقت سابق اليوم - إلى أن الشرطة أوقفت عشرات من المحتجين المعارضين لدى محاولتهم إغلاق أحد الشوارع في وسط موسكو.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية أن بعض المعارضين أبدوا مقاومة لعناصر الأمن؛ ما دفع رجال الشرطة لاستخدام الهراوات أثناء اعتقالهم.
ويشير الموقع الالكتروني لصحيفة (كوميرسانت) الروسية إلى أن شرطة موسكو وقوات مكافحة الشغب أغلقت مداخل الساحة الأحمر بالقرب من الكرملين مباشرة دون إبداء أي أسباب محددة.
وذكرت مصادر أمنية روسية أن الاعتقالات تمت بعد انتهاء مظاهرة مرخصة للمعارضة؛ احتجاجا على استبعاد مرشحين مستقلين من المشاركة في الانتخابات القادمة بمجلس موسكو البلدي في 8 سبتمبر المقبل.
وكانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت أن حوالي 20 ألف شخص شاركوا اليوم في المظاهرة المرخصة بشارع (ساخاروف) في موسكو، فيما أكدت مصادر مستقلة أن عدد المشاركين في هذه المظاهرة اقترب من 60 ألفا.
يُذكر أن عدد المعتقلين بسبب مظاهرات غير مرخصة شهدتها موسكو في الأسابيع الماضية بلغ نحو 1700 شخص.
وذكر بيان للشرطة في العاصمة الروسية - حسبما أوردت وسائل إعلام روسية - أن المعتقلين ارتكبوا مخالفات متنوعة أثناء فعالية غير مرخصة في قلب موسكو.
وتقول مجموعة (أو.في.دي.إنفو) - التي ترصد الاحتجاجات في روسيا - إن عدد المعتقلين بلغ 149 شخصا في موسكو وحدها، بجانب اعتقال عدد آخر من المعارضين في مدن روسية أخرى.
وكانت تقارير إعلامية أشارت - في وقت سابق اليوم - إلى أن الشرطة أوقفت عشرات من المحتجين المعارضين لدى محاولتهم إغلاق أحد الشوارع في وسط موسكو.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية أن بعض المعارضين أبدوا مقاومة لعناصر الأمن؛ ما دفع رجال الشرطة لاستخدام الهراوات أثناء اعتقالهم.
ويشير الموقع الالكتروني لصحيفة (كوميرسانت) الروسية إلى أن شرطة موسكو وقوات مكافحة الشغب أغلقت مداخل الساحة الأحمر بالقرب من الكرملين مباشرة دون إبداء أي أسباب محددة.
وذكرت مصادر أمنية روسية أن الاعتقالات تمت بعد انتهاء مظاهرة مرخصة للمعارضة؛ احتجاجا على استبعاد مرشحين مستقلين من المشاركة في الانتخابات القادمة بمجلس موسكو البلدي في 8 سبتمبر المقبل.
وكانت أجهزة الأمن الروسية قد ذكرت أن حوالي 20 ألف شخص شاركوا اليوم في المظاهرة المرخصة بشارع (ساخاروف) في موسكو، فيما أكدت مصادر مستقلة أن عدد المشاركين في هذه المظاهرة اقترب من 60 ألفا.
يُذكر أن عدد المعتقلين بسبب مظاهرات غير مرخصة شهدتها موسكو في الأسابيع الماضية بلغ نحو 1700 شخص.