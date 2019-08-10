الشحن قرب على 100%.. خالد النبوى يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى

هنأ النجم خالد النبوى، المسلمين والأمة العربية بعيد الاضحى المبارك.



ونشر خالد النبوى صورة له من خلال حسابه الشخصى إنستجرام وعلق قائلا: "اجازة طويلة شوية بس الشحن خلاص قرب على 100% لسه 95% كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.



وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.







