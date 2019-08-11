شمال سيناء تستعد لعيد الأضحى المبارك.. إلغاء جميع الإجازات بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.. استنفار أمنى لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات.. خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين

* تخصيص 29 ساحة للصلاة على مستوى المراكز الستة

* توزيع 74 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات * تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية * توفير مستلزمات المستشفيات تحسبًا لحالات الطوارئ













استعدت محافظ شمال سيناء للعيد من خلال مديريات الخدمات والمرافق، وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية في كل مجلس مدينة ومديرية استعدادا للعيد، مع تواجد رئيس المصلحة أو نائبه أو السكرتير على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام العيد المبارك .





قال محمد سعد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إنَّه تم تحديد 29 ساحة للصلاة علي مستوي المراكز الستة، حيث تم تحديد ساحتين في مركز العريش، و11 ساحة في مركز بئر العبد، 7 ساحات في رمانة، و3 ساحات في مركز الشيخ زويد، و3 ساحات في مركز نخل، وساحتان في مركز الحسنة، وساحة واحدة في القصيمة. الي جانب المساجد الحكومية والخاصة.





وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية،. كما سيتم توفير أدوية الطوارئ، والمحاليل، وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية.





أشار شوكة إلى توزيع 74 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والحدائق والمنتزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي طوارئ طوال أيام العيد.





أكد المهندس سعيد بدة ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والعضو المنتدب ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمقر الرئيسي للشركة إضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى القطاعات المختلفة لتلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين خلال أيام العيد.. مع وجود تنسيق تام مع غرف العمليات في المحافظة وغرفة العمليات في الشركة؛ لضمان التواصل وحل أية مشكلات فور حدوثها.





وشدد على قيام غرفة العمليات بمراجعة جميع المناطق والمحطات "مياه – صرف صحي" كل ساعة على مدار 24 ساعة يوميا ، واستمرار العمل في الخط الساخن الخاص بالشركة لتلقي بلاغات المواطنين، فضلا عن تخصيص فريق عمل متكامل ومتخصص "فريق طوارئ" للتحرك الفوري لموقع العمل؛ وذلك لسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين .



