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كل سنة وانتوا طيبين وتحت الشلال متغرقين.. تهنئة رامز جلال بـ عيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:50 م
رامز جلال
رامز جلال
محمد بدران
هنأ النجم رامز جلال، جمهوره والأمة الإسلامية والعربية بعيد الاضحى المبارك.

نشر رامز جلال صورة له من برنامجه رامز في الشلال عبر حسابه الشخصى إنستجرام وعلق قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين وتحت الشلال متغرقين".

كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهى السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.



كل سنة وانتوا طيبين وتحت الشلال متغرقين.. تهنئة رامز جلال بـ عيد الاضحى

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