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تعليم

تعرف على دليل الطالب المنتسب في كليات جامعة الأزهر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:59 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، دليل الطالب المنتسب والكليات المتاح بها نظام الانتساب من القسم الأدبي والعلمي بجامعة الأزهر والتي يحددها المجلس الأعلي للأزهر وذلك لنيل درجة الإجازة العالية الليسانس أو البكالوريوس.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الانتساب في الجامعة من القسمين الأدبي والعلمي في كليات "كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم، وكليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم" عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية.

وأكدت جامعة الأزهر أن قائمة كليات الانتساب تشمل "كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرةن وكليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم، وكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، وكلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية".

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