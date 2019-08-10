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رياضة

بن شرقي يسجل.. شوط اول ينتهي بالتعادل بين الزمالك و6 أكتوبر

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:26 م
بن شرقي
بن شرقي
ملك موسي
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك الودية أمام فريق 6 أكتوبر والمقامة على ملعب النادي بالتعادل الايجابي بهدف لهدف.

سجل هدف الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ، وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة الـ 44.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبي الزمالك وإهدار العديد من الفرصة السهلة.

ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة.

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