واحد من تلاتة.. احمد حلمى يكشف أحد أدواره فى فيلم خيال مآتة

نشر الفنان أحمد حلمى صورة جديدة من فيلمه الجديد "خيال مآتة" كاشفا اسم الشخصية التى يقدمها ضمن إحدى ثلاث شخصيات أخرى.



وعلق حلمى على الصورة قائلا : يكن فؤاد سنهور .. خيال مآتة".



يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد احدث أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.



ظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



