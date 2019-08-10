الممثل الأممي بليبيا يدين التفجير في بنغازي.. ويؤكد "الهجوم لن يمنعنا من القيام بواجبنا"

أدان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بشدة، التفجير الذي وقع اليوم أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية بليبيا؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين، معلنا وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين.



وقال المبعوث الأممي - في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - إن الهجوم الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعدادا لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال، ووضع خلافاتهم جانبا والعمل معا من خلال الحوار وليس العنف؛ لإنهاء النزاع في ليبيا.



وأضاف أن الهجوم لن يثنى الأمم المتحدة، ولن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها .



وأكد ممثل الأمين العام أن التزام الأطراف بشروط هدنة العيد يبعث برسالة قاطعة بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة الدوليين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين، لم ترق سدى فى هذا التفجير.