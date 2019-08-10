ملخص لمسات أول ظهور لـ تريزيجيه مع استون فيلا أمام توتنهام .. فيديو

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا فى خسارة فريقه أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.



وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه فى أول ظهور رسمي له في الدوري الإنجليزي وبدأ اللقاء أساسيا في تشكيل المدرب دين سميث قبل أن يتم تبديله رفقة أحمد المحمدي في الشوط الثاني.



وظهر تريزيجيه بمستوى أداء جيد فى مباراته الأولى بقميص آستون فيلا وأهدر فرصتين هددتا مرمى فريق توتنهام الإنجليزى قبل أن يتم استبداله.



يذكر أن إدارة آستون فيلا نجحت فى التعاقد مع تريزيجيه بمبلغ مالى تخطى حاجز الـ 8 ملايين جنيه استرلينى قادما من قاسم باشا التركي.