احمد السقا ومي عز الدين وريهام عبد الغفور فى عزاء مطلقة احمد السعدني

بدأ منذ قليل عزاء مطلقة الفنان أحمد السعدني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في 6 أكتوبر.



وحرص على الحضور كل من ريهام عبد الغفور، دينا الشربينى، أحمد رزق، الإعلامية إنجي علي، أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر وأحمد ثابت.



وشيعت جنازة أمل سليمان مطلقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، ظهر اليوم، من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة الجنازة عليها.



يذكر أن أمل سليمان توفيت أمس الجمعة عقب إصابتها بسكتة قلبية، وعلم السعدني بالخبر في أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، لحضور حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز، وعاد إلى القاهرة فور سماعه الخبر.