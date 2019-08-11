أمين صندوق الأطباء: الانتخابات تحت إشراف قضائي.. 11 أكتوبر



قال الدكتور محمد عبد الحميد، ، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، أن انتخابات النقابة ستجرى تحت إشراف قضائى كامل، حيث تتواصل النقابة مع مجلس الدولة والنيابة الإدارية للإشراف على الانتخابات.



واكد عبد الحميد في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه سيتم توفير مستشار لكل لجنة فرعية على الأقل، ويزيد إلى أكثر من ذلك فى اللجان الكبيرة مثل القاهرة والجيزة.



وأوضح عضو لجنة الانتخابات، أن اللجنة من فترة التقديم حتى القوائم النهائية لم تستقبل أي شكوى حتى الآن، مضيفا ان ذلك عادة انتخابات الأطباء التي تعنيها مصلحة النقابة والمهنة.



وأشار الى أن إجراء التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، وذلك لاختيار النقيب العام ونقباء المحافظات، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية.