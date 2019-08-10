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رياضة

الرجاء المغربي يخرج بتعادل مثير مع بريكاما الجامبي بدوري الأبطال

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعادل فريق الرجاء المغربي مع مضيفه بريكاما يونايتد الجامبي 3 /3 اليوم السبت في ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم بدر بانون بهدف للرجاء في الدقيقة الأولى لكن الفريق الجامبي رد مباشرة بهدف التعادل بواسطة مودو بوجان مانيه في الدقيقة الثامنة.

واستفاد الرجاء من الهدف العكسي الذي سجله عبداللاي سيساي حارس بريكاما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25 لكن بوجان مانيه سجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 35.

وسجل اداما رد الهدف الثالث لبريكاما في الدقيقة 45 ولكن بانون سجل الهدف الثاني له والثالث للرجاء في الدقيقة 55.

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