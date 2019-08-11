الحكومة: ارتفاع الدين المجمع للموازنة لـ 2.98 تريليون جنيه في ديسمبر

ارتفع إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة المجمع بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 2.981 تريليون جنيه مقابل 2.95 تريليون جنيه في الربع الأول من نفس العام بفارق 31 مليار جنيه.





قال تقرير حكومي إن جملة الدين العام لأجهزة الموازنة سجل 3.72 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بعد أن كان 3.61 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.





وبلغت تلك المديونيات في صورة قروض مقدمة من بنك الاستثمار القومي لأجهزة الموازنة في شكل أوراق مالية نحو 218.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 152.313 مليار جنيه في سبتمبر 2018.



