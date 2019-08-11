ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة: ارتفاع الدين المجمع للموازنة لـ 2.98 تريليون جنيه في ديسمبر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:15 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة المجمع بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي إلي 2.981 تريليون جنيه مقابل 2.95 تريليون جنيه في الربع الأول من نفس العام بفارق 31 مليار جنيه.

قال تقرير حكومي إن جملة الدين العام لأجهزة الموازنة سجل 3.72 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بعد أن كان 3.61 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.

وبلغت تلك المديونيات في صورة قروض مقدمة من بنك الاستثمار القومي لأجهزة الموازنة في شكل أوراق مالية نحو 218.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 152.313 مليار جنيه في سبتمبر 2018.

وبلغت تلك الديون في صورة أوراق مالية لدي صناديق التأمين لـ1253.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقابل 146.8 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ديون بنك الاستثمار القومي لـ425.34 مليار جنيه خلال الربع المالي الأول

أجهزة الموازنة تقترض 99.12 مليار جنيه من البنوك في سبتمبر الماضي

تحسن مديونيات الودائع الحكومية لـ 390.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي

483.3 مليار جنيه إجمالي دين بنك الاستثمار القومي بنهاية 2018

الحكومة: 585.531 مليار جنيه ديون الهيئات الاقتصادية في ديسمبر

قروض بنك الاستثمار القومي من صناديق التأمين الاجتماعي تسجل 55.5 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.. المالية توجه ممثليها بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات.. واجراءات لتعظيم موارد الدولة

ترشيحاتنا

تعرف على التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام اطلع بره

تكبيرات العيد فرض أم سنة وعددها

اهم اخبار اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد.. والقصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل محبسه

أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

صلاة عيد الاضحى .. الإفتاء تحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء.. وتنصح بـ 10 سنن حرص الرسول عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور