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محافظات

محافظة القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:00 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يؤدي محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، يرافقه اللواء طارق عجيز مدير الأمن والأجهزة التنفيذية ووكيل وزارة الاوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، الأحد، بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وقال محافظ القليوبية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ القليوبية على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد، على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

ورفع محافظ القليوبية حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها وتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة.

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